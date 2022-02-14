В Госдуму внесут законопроект о штрафах за нападения бездомных собак

Такой же штраф — до 200 тысяч рублей — может назначаться владельцам собак, которые оказались на самовыгуле и покусали людей. Фото: Галина Соловьёва

В Госдуме сегодня обсудят поправки в КоАП РФ, которые устанавливают штрафы до 200 тысяч рублей за нападение бродячих собак. Такое наказание в случае одобрения депутатами будет грозить должностным лицам за неисполнение требований по обращению с безнадзорными животными.

Такой же штраф — до 200 тысяч рублей — может назначаться владельцам собак, которые оказались на самовыгуле и покусали людей. Поправки разработаны дополнительно к тем штрафам, которые уже приняты депутатами в первом чтении.

Напомним, что ранее в Госдуму поступил законопроект по животным от председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и первого замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Документ предлагает штрафы за оставление собак без владельца в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для юрлиц. Теперь к одобренному законопроекту подготовлены поправки, которые сегодня рассмотрит рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства. В случае поддержки документ внесут в нижнюю палату парламента.

"Понятно, что для должностных лиц будет наступать и уголовная ответственность, если в результате нападения бездомных животных будут жертвы или будет причинён вред здоровью людей. Но сейчас в большинстве случаев для них нет никакой ответственности за срыв всех мероприятий по исполнению этого закона", — приводит ТАСС слова главы рабочей группы Владимира Бурматова.

Кроме того, регионы могут получить дополнительные полномочия по закону об ответственном обращении с животными в части запрета самовыгула и определения собственных правил содержания домашних животных. Рабочая группа Госдумы также рассмотрит вопрос о выделении допсредств на приюты для животных.

Напомним, что за последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. В Свердловской области только за январь 2022 года произошло несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак. Главы свердловских муниципалитетов начали докладывать об отлове псов.

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