Мэры свердловских городов предложили кандидатов на статус "Достояние Среднего Урала"

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских заявил, что весь город является достоянием. Фото: Галина Соловьёва

Главы свердловских муниципалитетов поддержали проект "Достояние Среднего Урала". Они предложили кандидатов на этот статус.

Так, мэр Сысерти Дмитрий Нисковских заявил, что весь город является достоянием. "Здесь сохранилась ДНК горнозаводской цивилизации: плотина, пруд, завод, набережная. Есть уникальное производство — завод Сысертского фарфора. Мы находимся внутри природного парка Бажовские места. Сысерть — историческая родина писателя Павла Петровича Бажова", — приводит слова главы департамент информполитики Свердловской области.

Мэр Первоуральска Игорь Кабец запустил в своём Instagram опрос жителей по проекту "Достояние Среднего Урала". Главе уже поступили первые предложения: статусом предлагается наделить ДК ПНТЗ — образец советского модернизма.

Глава Сухого Лога Роман Валов в свою очередь отметил, что в числе главных достояний нужно назвать людей, прославивших Сухоложье. "Золотом Звезды Героя Советского Союза вписано в историю имя нашего земляка, легендарного комбата Победы Степана Неустроева. Это наша первая заявка! А ещё мы любим и ценим наши края за уникальную природу, реку Пышму, Уральские горы, неповторимые природные и геологические памятники: Дивью гору, Шатский водопад, пещеру Гебауэра, озеро Ирбитское, скалу Три сестры — места, которые могут стать новыми яркими туристическими объектам на карте Свердловской области", — рассказал Роман Валов.

Ранее стало известно, что Ирбит подготовил заявку на присвоение Ирбитской ярмарке звания "Достояние Среднего Урала".