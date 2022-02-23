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Общество
23 февраля 2022, 16:39

В Сысерти открыт пункт гумпомощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР

пункт гуманитарной помощи

Крупы, макароны и другие продукты длительного хранения ждут по адресу Карла Либкнехта, 66. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Свердловской области появился ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он открылся в Сысерти.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сысертского городского округа, предметы первой необходимости, продукты  длительного хранения (консервы, макароны, крупы, печенье), одежду и мелкую бытовую технику ждут по адресу Карла Либкнехта, 66. Завтра, 24 февраля, двери пункта будут открыты с 11:00 до 13:30 и с 17:00 до 19:00. Все интересующие вас вопросы можно задать по номеру: 8 (992) 014-78-02.

Накануне "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге начала работать ещё одна площадка сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса. Она находится в региональном исполкоме ОНФ по адресу Хохрякова, 9. До этого пункт открыли в Доме добровольцев (ул. Крылова, 2, тел.: 382-23-77). В нём собрали 20 тонн гумпомощи, которая уже направлена в город Шахты Ростовской области.

Добавим, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Областная газета Свердловской области

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