В Полевском открыт пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса

В Свердловской области работает несколько пунктов гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса. Фото: Павел Ворожцов

В Полевском стартовала акция по сбору вещей для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Вещи можно приносить уже сегодня.

Как сообщается на официальном сайте администрации Полевского ГО, пункт приёма вещей находится по адресу: улица Максима Горького, 1, первый этаж. Работает этот пункт сбора гуманитарной помощи в будни с 10 до 17 часов.

"Одежда принимается только в чистом виде и в хорошем состоянии (без повреждений), — указано в сообщении. — Также можно приносить средства гигиены".

Также отмечается, что собранную полевчанами гуманитарную помощь передадут Российскому Красному Кресту и общероссийскому штабу акции #МыВместе.

Вчера "Областная газета" писала, что в Сысерти открыт пункт сбора гумпомощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР. Также наше издание сообщало о том, что в Екатеринбурге начала работать ещё одна площадка сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса. Она находится в региональном исполкоме ОНФ по адресу Хохрякова, 9. До этого пункт открыли в Доме добровольцев (ул. Крылова, 2, тел.: 382-23-77). В нём собрали 20 тонн гумпомощи, которая уже направлена в город Шахты Ростовской области. Рассказывали мы и о том, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.