В Екатеринбурге 9 мая состоятся шествие "Бессмертный полк" и салют

В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" в Екатеринбурге отменяли из-за пандемии коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге начали обсуждать программу празднования 77-й годовщины Дня Победы. Будут парад и салют с трёх площадок в городе, а также впервые за три года снова пройдёт многотысячное шествие "Бессмертный полк".

9 мая в столице Урала традиционно состоятся вахта памяти "Пост № 1", легкоатлетический забег "Майская гроза", акция "Вспомнить всех поимённо!", "Вальс Победы", встречи с ветеранами, шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам, выставка военной техники и ретро-автомобилей.

Парад Победы начнётся в 10:00. В нём традиционно поучаствуют пешие расчёты всех родов войск Екатеринбургского гарнизона, силы МВД, МЧС, военная автотехника и авиация. Затем по центральным улицам города пройдёт шествие "Бессмертный полк". Напомним, что в 2020 и 2021 годах его отменяли из-за пандемии коронавируса.

В Историческом сквере состоится концерт, а вечером запустят салют с трёх точек в Екатеринбурге. Напомним, что в прошлом году его запускали с набережной Исети, из Преображенского парка в Академическом и летнего парка "Уралмаш".

Программа мероприятий в День Победы обсуждалась на первом заседании оргкомитета, которое провела замглавы города Екатерина Сибирцева. На следующей встрече, в конце апреля будет представлена программа районных общественных, культурно-досуговых и спортивных мероприятий на 9 мая. Ожидается также, что организаторы назовут общегородские мероприятия-новинки.

Добавим, что на этой неделе мэрия Екатеринбурга опубликовала график репетиций парада Победы. Первая тренировка состоится 5 апреля с 7:40 до 14:00 на Вторчермете. Будет перекрываться ряд улиц. Напомним, что 7 мая екатеринбуржцы смогут наблюдать за генеральной репетицией торжественного шествия на площади 1905 года. Горожан собираются в этот день пустить на зрительские трибуны.