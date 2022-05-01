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1 мая 2022, 11:19

Названа причина смога в Екатеринбурге

смог

Жители уральской столицы с утра жалуются на дым и запах гари. Фото: Александр Зайцев

Причиной появления смога в Екатеринбурге стали природные пожары на территории Курганской области. Такие данные предоставил Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как отмечают в министерстве, при сохранении текущей метеорологической обстановки, к вечеру ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области.

В связи со смогом свердловчан призвали выполнять следующие рекомендации:

  • держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе) окна квартиры;
  • открытые окна и форточки завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
  • употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;
  • максимально ограничить курение;
  • избегать употребления спиртных напитков;
  • отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки;
  • чаще увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха);
  • при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться ко врачу.

Ранее "Областная газета" писала, что жители уральской столицы жалуются на дым и запах гари. Наши читатели сообщили, что запах и дымка фиксируются на Сортировке, Химмаше, ВИЗе, Ботанике и в центре.

Напомним, с 30 апреля в регионе начал действовать особый противопожарный режим (пожароопасный сезон стартовал 15 апреля). В этот период запрещено выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров.

Областная газета Свердловской области

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