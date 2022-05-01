Названа причина смога в Екатеринбурге

Причиной появления смога в Екатеринбурге стали природные пожары на территории Курганской области. Такие данные предоставил Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области.
Как отмечают в министерстве, при сохранении текущей метеорологической обстановки, к вечеру ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области.
В связи со смогом свердловчан призвали выполнять следующие рекомендации:
- держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе) окна квартиры;
- открытые окна и форточки завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
- употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;
- максимально ограничить курение;
- избегать употребления спиртных напитков;
- отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки;
- чаще увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха);
- при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться ко врачу.
Ранее "Областная газета" писала, что жители уральской столицы жалуются на дым и запах гари. Наши читатели сообщили, что запах и дымка фиксируются на Сортировке, Химмаше, ВИЗе, Ботанике и в центре.
Напомним, с 30 апреля в регионе начал действовать особый противопожарный режим (пожароопасный сезон стартовал 15 апреля). В этот период запрещено выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров.