У уральца в гараже нашли более 1000 боеприпасов

Обнаруженные боеприпасы переданы в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В гараже частного дома в селе Филатовское нашли более 1000 боеприпасов. Их обследовали взрывотехники ОМОН "Малахит" Управления Росгвардии по Свердловской области.

На место выезжали специалисты ведомства. Они установили, что в гараже уральца находились 1035 штук инертных снарядов калибра 125 мм, 3 снаряда калибра 122 мм, 100 хвостовиков выстрелов ПГ-7, а также 3 дымовые гранаты.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

"Обнаруженные боеприпасы угрозы населению не представляли и были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.

Ранее "Областная газета" писала, что житель поселка Привокзальный Верхотурского района во время земельных работ на своем участке обнаружил боеприпас. Находкой стал 76-мм артиллерийский снаряд времен Гражданской войны со взрывателем. Он мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поэтому был уничтожен.

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