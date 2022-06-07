Стелу "Город трудовой доблести" планируют установить в год 300-летия Екатеринбурга

Конкурс на установку стелы планируется провести осенью. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал выделить деньги из областного бюджета на установку памятника. Ранее заявку на финансирование подавала мэрия столицы Урала. Об этом на сегодняшнем заседании гордумы сообщил вице-мэр Рустам Галямов.

Сейчас департамент архитектуры начал готовить документацию для проведения аукциона. Конкурс на установку стелы планируется провести осенью.

"У нас задача – поставить стелу в год 300-летия Екатеринбурга, постараемся к 9 Мая. Эскиз уже готов, место определено. Мы ждем осеннюю корректировку областного бюджета, чтобы подтвердить трансферт", — добавил Рустам Галямов.

Напомним, по результатам проведенного летом 2021 года голосования местом установки стелы выбрали пересечение улиц Никонова и Царской.

Почетное звание "Город трудовой доблести" Екатеринбург и Нижний Тагил получили в 2020 году. Как ранее писала "Областная газета", в этих городах в обязательном порядке будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении звания.

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