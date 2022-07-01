ПФР досрочно перечислит соцвыплаты за июнь

Доставка через почтовые отделения будет работать по привычному графику — с 3 по 25 июля. Фото: Павел Ворожцов

В Пенсионном фонде России заявили, что социальные пособия за июнь, которые обычно поступают 3 числа каждого месяца, будут перечислены досрочно. Так как в июле этот день выпадает на воскресенье, получателям выплат деньги переведут уже 1 июля.

На сайте ПФР уточняется, что доставка через почтовые отделения будет работать по привычному графику — с 3 по 25 июля.

Некоторые пособия поступят получателям в увеличенном размере в связи с индексацией прожиточного минимума. Например, повышенные выплаты получат малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. В зависимости от суммы пособия — 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе — матпомощь выросла в среднем до 6 750 – 13 500 рублей. Повышенные выплаты также коснутся беременных женщин с ежемесячным пособием.

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