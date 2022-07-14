В Первоуральске уничтожают опасный борщевик

Скашивать заросли борщевика Сосновского нельзя, это только спровоцирует его рост, позволив семенам захватить новую территорию. Фото: Алексей Кунилов

Власти Первоуральска рассказали о борьбе с борщевиком. В микрорайоне Динас ликвидировали целую поляну с опасным растением.

Для обработки таких территорий местное управление ЖКХ и строительства заключило договор со спецорганизацией. При этом, как отмечают в пресс-службе администрации муниципалитета, в городском округе подобные очаги единичны. Так, из 30 заявлений первоуральцев об обнаружении растений в виде зонтиков только в трех случаях подтвердилась опасность.

"Действительно, зонтичных растений хватает, у самого борщевика достаточно много разновидностей. Так, у нас чаще всего встречается борщевик сибирский. Вреден же только борщевик Сосновского, "общение" с которым провоцирует сильные ожоги. Отличается он ровным стеблем до 3 метров, широкими листьями — лопухи позавидуют, раскидистой белой шапкой цветков", — говорится в сообщении.

Специалисты уже проинспектировали места, о которых сообщали люди. Проверку провели в Корабельной Роще, на набережной Нижнего пруда, проспекте Космонавтов у дома № 25, улице Фурманова. Установлено, что там везде растет мирный борщевик сибирский. Однако обнаружены и участки, облюбованные опасным сорняком. Это одна из улиц Шайтанки, Динас — в районе грузовой проходной и выезд из Первоуральска в сторону Новоуральска.

При обнаружении растений, похожих на борщевик Сосновского, первоуральцев просят звонить по телефону: 66-96-22 или присылайте заявки на почту ugkh@prvadm.ru, лучше всего добавив фотографию.

Ранее "Областная газета" писала, что ученые Уральского государственного аграрного университета рассказали о способах избавиться от борщевика Сосновского, заполонившего Свердловскую область. Подробнее об этом тут.

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