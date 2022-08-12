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12 августа 2022, 09:25

В почтовое обращение поступили марки в честь 300-летия Нижнего Тагила

марки в честь 300-летия Нижнего Тагила

Почтовые марки в честь Нижнего Тагила выпускаются впервые. Фото: пресс-служба Макрорегион "Урал" АО "Почта России"

Сегодня, 12 августа, вышла марка в честь юбилея Нижнего Тагила. Оттиск штемпеля первого дня можно поставить в центральном почтовом отделении города (ул. Первомайская, 52).

При этом приобрести марку номиналом 50 рублей можно во всех крупных офисах Почты России в Нижнем Тагиле. Тираж составляет 135 тысяч экземпляров. На них изображены главные достопримечательности города: памятник братьям Черепановым, Нижнетагильский драмтеатр имени Мамина-Сибиряка, Лисья гора и металлургические предприятия.

Почтовые марки в честь Нижнего Тагила выпускаются впервые.

По данным пресс-службы Макрорегион "Урал" АО "Почта России", в этом году реализуется одна из самых масштабных филателистических программ к юбилею города. Ранее в обращение был выпущен конверт в честь основателя династии тагильских художников. В декабре ожидается поступление художественного маркированного конверта.

Напомним, сегодня Нижний Тагил начал отмечать свое 300-летие. Праздник продлится три дня. С полной программой мероприятия можно ознакомиться тут.

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Фото: пресс-служба Нижнетагильского театра кукол

Областная газета Свердловской области

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