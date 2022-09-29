На Среднем Урале приостановят исполнительные производства мобилизованных

Взыскание задолженностей с мобилизованных прекратят по всей стране. Фото: Алексей Кунилов

Исполнительные производства в отношении граждан, попадающих под частичную мобилизацию, подлежат приостановлению. Данная мера в том числе затронет жителей Свердловской области.

По данным пресс-службы регионального ГУФССП России, приостановка возможна по личному заявлению должника, проходящего службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с российским законодательством.

Соответствующие заявления можно подать на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения.

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