Темы дня

Общество
29 сентября 2022, 11:00

На Среднем Урале приостановят исполнительные производства мобилизованных

призывники

Взыскание задолженностей с мобилизованных прекратят по всей стране. Фото: Алексей Кунилов

Исполнительные производства в отношении граждан, попадающих под частичную мобилизацию, подлежат приостановлению. Данная мера в том числе затронет жителей Свердловской области.

По данным пресс-службы регионального ГУФССП России, приостановка возможна по личному заявлению должника, проходящего службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с российским законодательством.

Соответствующие заявления можно подать на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения.

Читайте также:

Свердловчанам рассказали о нотариальных льготах для мобилизованных.

На Среднем Урале запустили горячую линию по нарушениям при частичной мобилизации.

Мобилизованным россиянам вернут деньги за неиспользованные ж/д и авиабилеты.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.09.2022, 11:36 / Общество
С 1 января 2023 года в РФ дополнительно проиндексируют страховые пенсии
29.09.2022, 11:00 / Общество
На Среднем Урале приостановят исполнительные производства мобилизованных
29.09.2022, 10:36 / Общество
В 2023 году маткапитал на второго ребенка составит 779 тысяч рублей
29.09.2022, 10:30 / Общество
Евгений Куйвашев инициировал новые меры поддержки бизнеса
29.09.2022, 10:00 / Общество
Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных