Владимир Путин пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных

Президент провел рабочую встречу с губернатором Тверской области, во время которой обсуждались меры поддержки мобилизованным. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Тверскую область, где он осмотрел строящиеся объекты туристско-рекреационного кластера и провел рабочую встречу с губернатором Игорем Руденей. Глава государства сказал, что планирует лично встречаться с людьми, чтобы услышать их мнение о поддержке мобилизованных.

Игорь Руденя доложил Владимиру Путину о ситуации с выплатами призванным на военную службу гражданам. Президент указал на необходимость говорить с россиянами напрямую.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", — передает слова главы государства РИА Новости.

Российский лидер попросил губернатора обобщить опыт поддержки мобилизованных в Тверской области, а также заявил о важности вести перечень вопросов, требующих решения. Игорь Руденя заявил, что все поручения будут выполнены.

Напомним, 4 ноября Владимир Путин подписал указ об установлении мобилизованным и контрактникам единовременной выплаты. Ее размер составляет 195 тысяч рублей.

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