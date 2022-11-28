Что нужно успеть сделать россиянам к 1 декабря

До 1 декабря необходимо заплатить все имущественные налоги. Фото: Алексей Кунилов

До 1 декабря 2022 года гражданам России необходимо заплатить имущественные налоги, подать заявление в пенсионный фонд для получения надбавки за иждивенцев, а также определиться с фондом для формирования накопительной пенсии. "Областная газета" рассказывает, кому, как и что нужно сделать.

Налоги

1 декабря 2022 года истекает срок уплаты налогов для физических лиц за 2021 год. До этой даты гражданам необходимо оплатить:

имущественный налог (начисляется владельцам индивидуальных домов, квартир, комнат, дач, гаражей, машино-мест и других объектов капитального строительства);

транспортный налог (начисляется собственникам автомобилей, мотоциклов, самолетов, яхт, катеров и других транспортных средств).

Оплатить налоги россияне могут через портал госуслуг или в личном кабинете налогоплательщика.

Пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщают, что до 1 декабря граждане должны определиться с фондом, в котором будет формироваться их накопительная часть пенсии. Такой организацией может стать как сам ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Их список есть на официальных сайтах ЦБ РФ и Агентства по страхованию вкладов. Чтобы перейти в другой фонд, человеку необходимо подать заявление в ПФР. Сделать это можно лично, обратившись в территориальный отдел, или направить документы через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Надбавка

Для пенсионеров, желающих в декабре получить к пенсии надбавку за иждивенцев, необходимо до 1 числа подать заявление в ПФР. Размер доплаты за одного человека на данный момент составляет чуть больше 2 400 рублей, за двоих — 4 814 рублей, за троих — 7 220,74 рубля, сообщает "Парламентская газета".

Надбавка начисляется пенсионерам за близких родственников, например, за несовершеннолетних детей, у которых нет других родных, способных их содержать.

Напомним, с ноября 2022 года в России ввели новые правила поверки счетчиков, также с 1 декабря в стране увеличатся тарифы на услуги ЖКХ и начнут действовать изменения в ряде законов.