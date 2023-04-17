Евгений Куйвашев передал автобус для юных спортсменов Красноуфимска

Новый автобус, который передал Евгений Куйвашев, необходим для комфортных и безопасных поездок. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В ходе рабочей поездки в Красноуфимск губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал спортсменам физкультурно-оздоровительного центра "Сокол" автобус для выездов на соревнования. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В спортивных секциях "Сокола" сейчас занимаются более 1 200 ребят. Они регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня в Свердловской области, Пермском крае, Татарстане, Башкирии. Новый автобус, который передал Евгений Куйвашев, необходим для комфортных и безопасных поездок.

Отметим, что в Красноуфимске активно развивается социальная сфера. Здесь появляются и модернизируются объекты здравоохранения и образования. Например, новое здание школы № 3 построено с учетом всех современных требований. На возведение и оснащение школы было направлено более 400 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Именно здесь Евгений Куйвашев встретился с местными учителями.

Губернатор особо подчеркнул первостепенность мер поддержки педагогического сообщества в Год педагога и наставника, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным. Так, речь зашла и о предоставлении жилья молодым специалистам. Обсуждение этого вопроса стало продолжением презентации проекта многоквартирного дома для работников бюджетной сферы. Напомним, что сегодня глава региона дал старт его строительству.

"Все, что касается медиков и педагогов, особенно молодых специалистов: мы должны решить имеющиеся вопросы с жильем на 100 процентов в ближайшее время. В других муниципалитетах где-то проще, где-то сложнее, но по Красноуфимску, с учетом тех перспектив по строительству жилья, которые здесь есть, мы эту проблему решить сможем", — отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор также оценил сегодня возможности новой детской поликлиники Красноуфимской районной больницы. Она рассчитана на 170 посещений в смену. Здесь действует дневной стационар, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинеты УЗИ, эндоскопии, рентгена, соляная камера, кабинеты специалистов по восьми специальностям, а также неотложной и паллиативной помощи. Строительство новой поликлиники позволило решить проблему нехватки площадей, улучшена материально-техническая база медучреждения.

Напомним, сегодня Евгений Куйвашев обсудил с главами западных муниципалитетов Свердловской области вопросы развития территорий.