В Сосьве сотрудники министерства социальной политики проводят анкетирование пострадавших

Информация об ущербе и пожеланиях погорельцев заносится в "паспорта семьи". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По поручению губернатора Евгения Куйвашева сотрудники министерства социальной политики Свердловской области и управления социальной политики по Серову, Серовскому и Гаринскому районам проводят анкетирование жителей Сосьвы, чье имущество пострадало от пожара. Данные необходимы для оформления индивидуальных "паспортов семьи".

В этих документах будет информация о составе семьи, нанесенном ущербе, конкретных потребностях людей — все, что необходимо для оказания помощи. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На анкетирование у нас есть три дня, сегодня планируем работать вплоть до полуночи", — рассказал министр социальной политики региона Андрей Злоказов, который сейчас находится в Сосьве.

По его словам, представители министерства, среди которых его заместитель Ольга Ударцева и около 25 сотрудников территориального управления социальной политики, занимаются вопросами, связанными с распределением гуманитарной помощи, проводят правовые консультации.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, в Свердловской области открыт сбор средств для пострадавших от пожаров жителей региона.

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