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1 мая 2023, 16:17

Пострадавшие от пожара в Сосьве получили первые выплаты

  Анастасия Заева
Пункт выдачи

Дя пострадавших в Сосьве организован пункт выдачи гуманитарной помощи. Фото: страница Татьяны Мерзляковой в соцсети "ВКонтакте"

Жители Сосьвы, которые пострадали во время пожара, уже получили по 10 тысяч рублей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По словам свердловского омбудсмена, сейчас в Сосьве ведется расчистка территории от завалов. Этим занимаются подразделения областного министерства транспорта и дорожного хозяйства, на данный момент осталось привести в порядок 20 участков.  

"Уже четко ясно из составленных по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева паспортов пострадавших — сгорело 126 домов. Первые 10 тысяч рублей люди уже получили.Терпеливо, спокойно идет работа, очень непростая работа с людьми. Во главе сам министр Андрей Злоказов", — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, пожар в Сосьве охватил площадь в 9 тысяч квадратных метров. "Областная газета" подробно рассказывала о причинах и последствиях пожара, а также о мерах, которые были приняты сотрудниками МЧС и властями. 

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Областная газета Свердловской области

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