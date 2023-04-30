Более 70 специалистов больниц помогают пострадавшим от пожаров уральцам

Под наблюдение врачей Серовской больницы помещены 5 беременных женщин из Сосьвы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медицинскую помощь получают жители свердловских поселков, которые пострадали от пожаров. С уральцами работают более 70 специалистов больниц. Под наблюдением медиков — жители Сосьвы, Таежного, Карпинска, Неустроева и Байкалово, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

С первых часов пожара в Сосьве помощь оказывается сотрудниками Серовской городской больницы и Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из зоны чрезвычайной ситуации было вывезено 37 человек. 5 беременных женщин перевезены в родильное и гинекологическое отделения Серовской городской больницы под наблюдение врачей.

В зону ЧС серовские медики прибыли 25 апреля. Два десятка специалистов развернули пункты оказания помощи в школе № 1 и в местной амбулатории.

"Учитывая высокий риск серьезных травм и ожогов как у жителей, так и у сотрудников МЧС, мы приняли решение привлечь силы Центра медицины катастроф. Отмечу, что врачи сработали максимально оперативно и были готовы оказать пострадавшим всю необходимую помощь в ситуации любой степени сложности", — рассказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Медицинская бригада ТЦМК, состоящая из детских и взрослых реаниматологов, травматологов и комбустиологов (врачи, специализирующиеся на лечении ожогов. — Прим. ред.), прибыла в Сосьву ранним утром 26 апреля. Они были готовы развернуть мобильный медицинский госпиталь.

"К счастью, большого количества пострадавших в этом страшном пожаре удалось избежать. Цели и задачи с учетом сложившейся обстановки были переориентированы на транспортировку в больницу Серова людей с ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями, а также беременных женщин и детей с целью профилактики нарушений в работе организма, вызванных отравлением продуктами горения", — пояснил заместитель главного врача ТЦМК Иван Фролов.

Сейчас из 37 жителей Сосьвы, доставленных в Серов, 9 человек, из которых 4 — дети, перевезли в профилакторий "Актай". Для детей дополнительно в рацион включена молочная продукция — творог, молоко, кефир. Состояние здоровья 3 человек у медиков не вызвало опасений, люди переехали к родственникам. Под контролем акушеров-гинекологов в стационаре находятся 5 беременных женщин. Остальные госпитализированы в кардиологическое, терапевтическое, детское отделения Серовской городской больницы. Один из пациентов, которого перевели в кардиологический стационар, — инвалид второй группы Вячеслав Щемелев. Серовские медики продолжают вести мониторинг состояния оставшихся в Сосьве сельчан, врачи готовы оказать пациентам любую необходимую медицинскую помощь.

"Прием в поликлинике Сосьвы ведется в штатном режиме. Приглашаем пациентов, в первую очередь из группы риска по хроническим заболеваниям, осматриваем их, в зависимости от показаний принимаем решение, есть ли необходимость в госпитализации", — отметил главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.

В деревне Неустроева Ирбитского района, где сгорело 17 домов, оперативную медицинскую помощь жителям оказал местный фельдшер. В пострадавшем от пожара населенном пункте обошлось без травм и ожогов. С опасной территории был вывезен инвалида детства, его доставили к родственникам в деревню Фомина.

Фельдшер деревни Неустроева продолжает оказывать психологическую и плановую медицинскую помощь жителям.

В Карпинск, где также от пожаров пострадали дома, прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи Карпинской центральной городской больницы. Госпитализация не потребовалась. Женщинам и пожилым людям медики выдали успокоительные по мере необходимости, а также обработали раны от укусов домашних животных, которые в панике кусали своих спасителей.

Госпитализация не потребовалась и ни одному из жителей поселка Таежный. Некоторые граждане после пожара остались без очков, для них была организована работа офтальмологического мобильного модуля.

В Байкалово, где от пожара пострадали 4 дома, помощь медиков потребовалась 3 сотрудникам пожарной охраны. Их с отравлением угарным газом привезли в Байкаловскую центральную районную больницу.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев сообщил погорельцам Таежного о восстановлении поселка.

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