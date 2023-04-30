В Сосьве определен участок под возведение дома для пострадавших от пожара

Многоквартирный дом в Сосьве построят на месте расселенных строений. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Многоквартирный дом в Сосьве для пострадавших от пожара жителей построят на месте аварийных и уже отселенных домов, об этом сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Возвести новый дом для погорельцев поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам министра Михаила Волкова, в течение двух дней он вместе с представителями администрации поселка обследовали пострадавшие от пожара частные и многоквартирные двухэтажные дома.

"Оказывали методическую и организационную поддержку коллегам из муниципалитета в составлении актов по оценке разрушений. Специалисты минстроя совместно с администрацией организовали анкетирование жителей поселка, позволяющее узнать о желании заселиться в многоквартирный дом, который будет построен по поручению губернатора. Уже определен участок под будущее строительство. Также ведется уточнение границ участков под индивидуальное жилье. Эта процедура уже проведена для 64 площадок", — рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Для возведения многоквартирного дома выбран участок, где расположены аварийные отселенные дома по адресам Фадеева, 93 и Митина, 144а, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также подобраны еще 10 участков (собственники дали согласие) для строительства индивидуальных домов — в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек. Сейчас ведется работа по уточнению информации и документов, подтверждающих регистрацию прав на земельные участки.

Проводится паспортизация пострадавших от пожара семей: фиксируется их состав, площадь и форма собственности на недвижимость, которая была утрачена в огне. Данная работа поможет специалистам областных минсоцполитики и минстроя понять, сколько и какого жилья потребуется построить.

Также началось составление дорожной карты, которая нужна для начала строительства многоквартирного и частных домов. Документами будет определено, кто выступит в роли заказчика работ, каким образом будет привлекаться подрядная организация и из каких источников будут финансироваться работы.

В четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков провели координационное совещание и встречу с жителями в Сосьве. Евгений Куйвашев поручил приступить к возведению дома на 60 квартир и модульных индивидуальных жилых домов. Из резервного фонда правительства Свердловской области выделено около 95 миллионов рублей, средства направлены на выплаты погорельцам.

Напомним, более 70 специалистов оказывают медицинскую помощь пострадавшим от пожара жителям Сосьвы, Таежного, Карпинска, Неустроева и Байкалово.

Еще по теме: