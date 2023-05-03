Пожарная охрана и коммунальные службы Свердловской области работают в режиме повышенной готовности

Подведомственные учреждения пожарной охраны и аварийно-спасательные формирования работают в усиленном режиме. Фото: Галина Соловьева

По поручению губернатора региона Евгения Куйвашева учреждения пожарной охраны и аварийно-спасательные формирования, подведомственные министерству общественной безопасности Свердловской области, продолжают работать в режиме повышенной готовности. Коммунальные службы также перешли на особый режим в связи со сложной пожарной обстановкой и усилением ветра, которое прогнозируют синоптики.

Напомним, Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе с 26 апреля введен режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решение принято в связи с пожарами в населенных пунктах. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Подведомственные учреждения пожарной охраны и аварийно-спасательные формирования в соответствии с указом губернатора продолжают работать в усиленном режиме, оперативно подключаясь к тушению природных пожаров на территории региона. "Министерство продолжает осуществлять координацию работы по борьбе с возгораниями. Особое значение эффективное взаимодействие областных служб с подразделениями федеральной противопожарной службы и муниципальными органами власти приобретает в неблагоприятных погодных условиях", — рассказали в министерстве общественной безопасности.

По данным областного министерства энергетики и ЖКХ, с учетом предупреждения ГУ МЧС по Свердловской области об усилении 3 и 4 мая ветра, в особом режиме работают и организации жилищно-коммунального комплекса.

В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках или других приспособлениях. Запрещено проводить любые пожароопасные работы на даче и садовых участках, в лесу, на полях, в населенных пунктах, на территории промпредприятий.

Напомним, ранее ГУ МЧС РФ по Свердловской области предупредило о том, что в регионе ожидается шквалистый ветер.

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