Зарубежные сервисы бронирования начали принимать оплату российскими картами

Международные ресурсы заинтересованы в клиентах из России. Фото: Полина Зиновьева

Иностранные сайты бронирования отелей и покупки авиабилетов возвращают возможность оплаты услуг российскими банковскими картами Visa, Mastercard, UnionPay и "Мир". Операции проходят через российские банки и платежные сервисы или через финансовые организации дружественных стран.

По данным "Известий", российские карты уже принимают Trip.com, Expedia и City.Travel. Эксперты туристической отрасли считают, что международные ресурсы заинтересованы в клиентах из России. Они не исключают, что другие сервисы также будут искать новые варианты оплаты.

Пользователи Trip.com отмечают, что иногда при оплате происходят сбои, особенно при использовании UnionPay. В этом случае необходимо убедиться, что выбраны российская версия сайта и оплата в рублях. Задержки операций могут быть связаны с тем, что партнер по проведению платежей не успевает их обрабатывать.

Эксперты объясняют, что из-за санкций трансакции не могут идти напрямую из России за рубеж. Некоторые компании открывают представительства на территории РФ, а другие имеют транзитные счета в дружественных странах. Прогнозируется рост популярности сервисов для оплаты иностранных услуг, так как альтернативы у путешественников практически нет.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что правительство РФ направит полмиллиарда на поддержку работающих внутри страны туроператоров.

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