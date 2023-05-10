Темы дня

Общество
10 мая 2023, 16:29

Свердловчане могут принять участие в конкурсе "Семья России"

Многодетная семья

Цель проекта — поощрить благополучные многодетные семьи, которые станут позитивным примером для общества. Фото: Павел Ворожцов

Первый конкурсный этап проекта "Семья России" для многодетных семей стартует 15 мая в 3 российских регионах, в том числе в Свердловской области. Проект реализует экспертно-просветительский центр "Выбор родителей" при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия".

Цель — выявить и поощрить благополучные многодетные семьи, истории которых станут позитивным примером для общества, сообщает пресс-служба проекта.

Конкурс проходит на сайте в 4 онлайн-этапа. Первый этап "Письмо "История моей семьи" пройдет с 15 по 28 мая. Для участия надо зарегистрироваться и направить рассказ о семье по электронному адресу: premia.semya.rossii@mail.ru. Работы в формате видеоролика, презентации с медиа и графическими элементами или в виде текстового эссе принимаются по одной из 4 номинаций:

  • "Счастливое детство",
  • "Семьи-долгожители",
  • "Глава семьи — защитник Родины",
  • "Семья Донбасса — семья России".

Лучшие работы появятся на сайте проекта, а победителей наградят на итоговых семейных форумах, один из которых пройдет в Екатеринбурге.

Итоги первого этапа конкурса будут подведены с 29 мая по 11 июня. Победителей будет 12: по 3 в каждой из 4 номинаций.

Напомним, ранее в Свердловской области началось голосование в рамках конкурса для детей-сирот "Созвездие".

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.05.2023, 18:33 / Общество
В екатеринбургских микрорайонах Уралмаш и Вторчермет ограничат движение
10.05.2023, 18:07 / Спорт
Нижнетагильский школьник установил рекорд России
10.05.2023, 17:55 / Общество
На Среднем Урале от присасывания клещей пострадало почти 5 тысяч человек
10.05.2023, 17:05 / Общество
В Екатеринбурге праздничные мероприятия 9 мая посетили около 150 000 жителей и гостей города
10.05.2023, 16:51 / Общество
Региональный кол-центр Почты России проводит для уральцев консультации по доставке пенсий