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10 мая 2023, 16:51

Региональный кол-центр Почты России проводит для уральцев консультации по доставке пенсий

Почта

Получить консультацию по доставке пенсий свердловчане могут по телефону: (343) 227-04-39. Фото: Галина Соловьева

Жители Свердловской области могут получить консультацию по вопросам доставки пенсий в региональном кол-центре Почты России, сообщает пресс-служба УФПС региона.

Для свердловчан в будние дни с 9:00 до 17:00 доступен номер: (343) 227-04-39.

В Свердловской области для своевременной доставки всех социальных выплат и пенсий почтой были созданы 19 участков. Жители могут самостоятельно выбрать, где и как им удобно получать средства: в кассе или на дому.

В случае если в день выдачи пенсии ее получателя не будет дома, сотрудник почты совершит повторный визит до конца месяца.

Напомним, с 1 мая на Почту России возложена обязанность по доставке пенсий и социальных выплат.

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Областная газета Свердловской области

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Региональный кол-центр Почты России проводит для уральцев консультации по доставке пенсий