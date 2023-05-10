Региональный кол-центр Почты России проводит для уральцев консультации по доставке пенсий

Жители Свердловской области могут получить консультацию по вопросам доставки пенсий в региональном кол-центре Почты России, сообщает пресс-служба УФПС региона.
Для свердловчан в будние дни с 9:00 до 17:00 доступен номер: (343) 227-04-39.
В Свердловской области для своевременной доставки всех социальных выплат и пенсий почтой были созданы 19 участков. Жители могут самостоятельно выбрать, где и как им удобно получать средства: в кассе или на дому.
В случае если в день выдачи пенсии ее получателя не будет дома, сотрудник почты совершит повторный визит до конца месяца.
Напомним, с 1 мая на Почту России возложена обязанность по доставке пенсий и социальных выплат.
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