Евгений Куйвашев и Александр Куренков обсудили восстановление Таежного с жителями поселка

В Таежном ведут восстановительные работы. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков встретились с жителями пострадавшего от пожаров поселка Таежного и обсудили его восстановление, сообщает департамент информационной политики региона.

Сейчас в поселке ведутся подготовительные работы к строительству новых домов — формируются две основные улицы. Раньше жилые дома в поселке располагались вразнобой.

Всего в Таежном планируют построить 26 каркасных домов (площадь каждого ~ 42 кв. м) на винтовых сваях. Применение данной технологии необходимо из-за особенностей болотистого грунта. Для ускорения работ на место возведения будут доставлять готовые панели.

Фото: Полина Зиновьева

Особое внимание уделено обеспечению жителей Таежного водой. По решению губернатора во всех домах должны быть созданы скважины, в поселке восстановят 6 колодцев.

Также по поручению Евгения Куйвашева в поселке приводят в порядок все дороги. На существующей грунтовой дороге выполнено профилирование покрытия, проложены водоотводные каналы. Заготавливаются необходимые материалы: скальный грунт, водопропускные трубы.

Фото: Полина Зиновьева

Как сообщили жители Таежного, благодаря поддержке губернатора Свердловской области, добровольцев и неравнодушных людей последствия пожара удается преодолеть с оптимизмом.

"Мы в первый раз столкнулись с таким и надеемся, что последний. Нам помогают со всех сторон, у нас губернатор второй раз, самым необходимым нас обеспечили. Можно сказать, завалили. Спасибо огромное хотим сказать людям", — отмечают жители Таежного.

"Судя по вашим аплодисментам, и сам Евгений Владимирович, и его команда вас слышит, и помощь вы необходимую получаете", — сказал глава МЧС Александр Куренков.

Напомним, пожар в Таежном произошел 25 апреля, огонь уничтожил 26 домов, где проживали 47 человек, из них 9 детей. В ликвидации пожара было задействовано больше 30 человек и 20 единиц спецтехники.

Пострадавшим жителям в первую очередь выплатили единовременную материальную помощь, а также перечислили средства в связи с утратой имущества. Всего было направлено 5,6 миллиона рублей.

Фото: Полина Зиновьева

Свердловские власти помогают погорельцам в восстановлении документов. По поручению Евгения Куйвашева составляются "паспорта семьи", в которые вносят информацию о хозяевах сгоревшей недвижимости, количестве проживавших и другие данные.

Всем пострадавшим семьям была оказана необходимая медицинская, психологическая и гуманитарная помощь. Жителям помогали волонтеры Дома добровольцев Свердловской области, регионального отделения Российского Красного Креста.

Также для погорельцев региональным минздравом был организован выезд передвижного офтальмологического комплекса, поскольку в пожаре многие лишились очков.

Кроме того, родители четверых школьников решили отправить детей на три смены в загородные лагеря. Ранее глава региона поставил задачу по обеспечению путевок в летние лагеря и санатории всех детей из пострадавших от пожаров семей.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, ранее стало известно, что Евгений Куйвашев и Александр Куренков проведут встречу с жителями Сосьвы, которая тоже пострадала от пожара.

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