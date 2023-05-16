Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в три раза

Крупные лесные пожары были ликвидированы в Байкаловском, Ирбитском, Пышминском и Талицком районах. Фото: Павел Ворожцов

Площадь лесных пожаров в Свердловской области удалось сократить в три раза за прошедшие сутки. Количество возгораний в лесах также уменьшилось.

По данным департамента информационной политики региона, на утро сегодняшнего дня площадь природных пожаров составляет 4,6 тыс. га. Остаются непотушенными 19 пожаров, из них 12 локализованы и не распространяются.

Крупные лесные пожары были ликвидированы в Байкаловском районе (1,6 тыс. га), Ирбитском районе (4 тыс. га), Пышминском районе (5,3 тыс. га), Талицком районе ( 1,4 тыс. га).

С огнем боролись специалисты Авиалесоохраны совместно с сотрудниками МЧС, лесничеств и арендаторами. В последние сутки были привлечены 7 бортов авиации, ими выполнено 54 сброса воды, в общей сложности сброшено 433 тонны.

Отметим, что на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, в Свердловской области на неделю продлен запрет на охоту.

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