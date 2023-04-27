Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили Президенту России о ситуации в Сосьве

Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили Владимиру Путину о ситуации в Сосьве. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС Александр Куренков доложили Президенту России Владимиру Путину о ситуации в Сосьве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера Путин плотно общался и с Куренковым, и с Куйвашевым насчет пожаров в Свердловской области, получал доклады. Сегодня и Куренков, и Куйвашев были на месте, они общались с людьми, с теми, кто потерял свои дома. И после общения с людьми... и Куренков, и Куйвашев связались с президентом и дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем", — цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова.

Также, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин провел телефонный разговор с министром юстиции Константином Чуйченко, так как в Сосьве сгорело лечебно-исправительное учреждение. Данную тему решено внести в повестку дня встречи Владимира Путина с Правительством РФ. Мероприятие запланировано на 2 мая.

Напомним, в результате пожара в свердловском поселке Сосьва без жилья остались более 600 человек. Губернатор Свердловской области дал поручения по расселению погорельцев и оперативному восстановлению пострадавшей инфраструктуры поселка.

Ранее Евгений Куйвашев и Александр Куренков провели встречу с погорельцами поселка Сосьва.

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