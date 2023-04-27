Темы дня

Общество
27 апреля 2023, 15:26

Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили Президенту России о ситуации в Сосьве

Евгений Куйвашев и Александр Куренков

Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили Владимиру Путину о ситуации в Сосьве. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС Александр Куренков доложили Президенту России Владимиру Путину о ситуации в Сосьве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

"Вчера Путин плотно общался и с Куренковым, и с Куйвашевым насчет пожаров в Свердловской области, получал доклады. Сегодня и Куренков, и Куйвашев были на месте, они общались с людьми, с теми, кто потерял свои дома. И после общения с людьми... и Куренков, и Куйвашев связались с президентом и дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем", — цитирует РИА Новости Дмитрия Пескова.

Также, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин провел телефонный разговор с министром юстиции Константином Чуйченко, так как в Сосьве сгорело лечебно-исправительное учреждение. Данную тему решено внести в повестку дня встречи Владимира Путина с Правительством РФ. Мероприятие запланировано на 2 мая.

Напомним, в результате пожара в свердловском поселке Сосьва без жилья остались более 600 человек. Губернатор Свердловской области дал поручения по расселению погорельцев и оперативному восстановлению пострадавшей инфраструктуры поселка.

Ранее Евгений Куйвашев и Александр Куренков провели встречу с погорельцами поселка Сосьва.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.04.2023, 17:26 / Общество
На Среднем Урале к профориентационному проекту "Билет в будущее" присоединились более 25 тысяч школьников
27.04.2023, 16:33 / Общество
Начальник УМВД Екатеринбурга в экстренном обращении к горожанам призвал к бдительности
27.04.2023, 16:25 / Общество
Мотобатальон ГИБДД приступил к патрулированию свердловских дорог
27.04.2023, 16:20 / Общество
Серов собирает волонтерскую группу для отправки в Сосьву
27.04.2023, 15:53 / Общество
Меценат передал уникальную коллекцию фотонегативов в Госархив Ирбита