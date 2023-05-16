Евгений Куйвашев и Александр Куренков проведут встречу с жителями Сосьвы и Таежного

Сегодня, 16 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков проверят, как идет восстановление поселков Таежный и Сосьва после пожаров.
"Губернатор вместе с главой МЧС встретятся с местными жителями и пожарными, боровшимися с огнем, а также оценят темпы строительства жилья для погорельцев", — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Отметим, глава региона и руководитель МЧС 27 апреля этого года уже проводили встречу жителями поселка Сосьва, потерявшими жилье в крупном пожаре. Они определили комплекс мер по скорейшему возвращению поселка к привычной жизни.
Напомним, Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили Президенту России о ситуации в Сосьве.
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