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Общество
16 мая 2023, 11:37

Евгений Куйвашев и Александр Куренков проведут встречу с жителями Сосьвы и Таежного

  Олеся Касперович
Определен комплекс мер по скорейшему возвращению поселков к привычной жизни

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков посетят сегодня пострадавшие от пожара поселки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 16 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков проверят, как идет восстановление поселков Таежный и Сосьва после пожаров.

"Губернатор вместе с главой МЧС встретятся с местными жителями и пожарными, боровшимися с огнем, а также оценят темпы строительства жилья для погорельцев", — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, глава региона и руководитель МЧС 27 апреля этого года уже проводили встречу жителями поселка Сосьва, потерявшими жилье в крупном пожаре. Они определили комплекс мер по скорейшему возвращению поселка к привычной жизни.

Напомним, Евгений Куйвашев и Александр Куренков доложили Президенту России о ситуации в Сосьве.

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Областная газета Свердловской области

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