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16 мая 2023, 15:06

Евгений Куйвашев и Александр Куренков оценили темпы работ на строительных площадках в Сосьве

Фундамент дома

В Сосьве для погорельцев ведется строительство трехэтажки и индивидуальных домов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС РФ Александр Куренков оценили темпы строительных работ в Сосьве. В пострадавшем от пожара поселке для погорельцев возводят новый многоквартирный трехэтажный дом и индивидуальные модульные дома.

На площадке, подготовленной для возведения трехэтажки, разработан котлован. Строители выполняют монтаж сборных фундаментов и стен подвала, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Также для погорельцев в Сосьве будут построены 63 индивидуальных дома. Котлованы вырыты на 20 участках, на 9 — закладывается основание для фундамента, на 4 — уже созданы фундаменты. Стены построили на 4 площадках.  

Губернатор поставил задачу завершить все строительные работы за один сезон.

"Я от всей души благодарю команду губернатора, что так оперативно развивается населенный пункт. Стоит фундамент многоквартирного дома, уже стоят стены индивидуальных домов. Видно, что работа организованна четко и грамотно", — отметил Александр Куренков.

Ранее Евгений Куйвашев и Александр Куренков посетили Таежный, обсудив с его жителями восстановление поселка.

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Областная газета Свердловской области

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