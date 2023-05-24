План по посевной в Свердловской области выполнен на 85%

Сельхозпроизводители приложили максимум усилий, чтобы провести посевную в оптимальные агрономические сроки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские аграрии провели яровой сев на площади 425 200 гектаров — это 85% от плана в 499 900 гектаров. Посевная работа идет в соответствии с графиком.

По данным на 23 мая, зерновые культуры посеяны на площади 311 000 гектаров — 86,4% от плана, кукурузы — 29 700 гектаров, что составляет 91% от плана. Картофеля высажено 10 300 гектаров от запланированных 13 600 гектаров и овощей открытого грунта — 765,5 гектара от плана в 1 100 гектаров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, ранняя весна и теплая погода позволили аграриям на 2 недели раньше приступить к полевым работам, чем в прошлом году.

"Сельхозпроизводители приложили максимум усилий, чтобы провести посевную в оптимальные агрономические сроки. Сейчас нужен хороший дождь, чтобы всходы окрепли и пошли в рост", — рассказала Анна Кузнецова.

Залог хорошего урожая — современные системы мелиорации. Хозяйства, которые имеют оросительные системы, уже поливают засеянные поля.

"В этом году мы посеяли 350 гектаров овощей открытого грунта — эти площади уже начали поливать. Подаем воду и на поля, занятые под картофель — это еще 500 гектаров. В этом году планируем строительство новых оросительных систем", — рассказал генеральный директор агрокомбината "Белореченский" Виталий Дунин.

Аграрии получают ежегодную государственную поддержку на строительство и реконструкцию оросительных сетей, включая покупку дождевальных и поливальных машин. В 2020–2022 годах на эти цели было направлено 20,2 миллиона рублей. В этом году сумма увеличена в 9 раз — планируется направить 182,7 миллиона рублей.

Перед сельхозпроизводителями поставлены задачи: произвести не менее 694 000 тонн зерна, не менее 252 000 тонн картофеля, не менее 44 000 тонн овощей открытого грунта, заготовить корма не менее 30 центнеров на одну условную голову скота.

Аграрии подготовили технику и посевной материал к началу посевной кампании. Семена зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля — российские, в том числе уральской селекции. Подготовлен достаточный запас удобрений и горюче-смазочных материалов.

Сельхозпроизводителям Свердловской области оказывается государственная поддержка. В этом году планируется направить около 5 миллиардов рублей. Причем на каждый рубль федеральных средств приходится 4 рубля из средств областного бюджета.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее аграрии и промышленники Среднего Урала подключились к борьбе с лесными пожарами.

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