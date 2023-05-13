Аграрии и промышленники Среднего Урала подключились к борьбе с лесными пожарами

Аграрии и промышленники региона направляют технику и людей для борьбы с пожарами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Предприятия откликнулись на призыв губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о помощи в борьбе с огнем: они перебросили технику с полей в леса и направили людей.

"При тушении пожаров важно объединить все усилия и работать сообща. Поэтому быстро приняли решение помочь специалистам, направив людей и технику. Воду набирали в емкости объемом 10 кубов, которые используем при опрыскивании посевов. Ставили бочки в прицеп и на тракторе везли к месту возгорания. Кроме того, выделили УАЗик для подвоза добровольцев к местам тушения пожаров", — рассказал исполнительный директор компании "Даждь" Андрей Осинцев.

В итоге два мощных "Кировца" с плугами от сельхозпредприятия "Даждь" помогли опахать села Суворы и Гаракшинское в городском округе Богданович. Они проложили минерализованные полосы в лесах, организовали подвоз воды на тракторе.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По данным департамента информационной политики региона, на защиту от огня деревни Колташи в Режевском городском округе вышли сотрудники крестьянско-фермерского хозяйства Белоусова. На бульдозере они опахали лес, на тракторе с прицепом, оборудованном бочкой и помпой для пожаротушения, доставляли воду. Фермеры делают все возможное, чтобы не допустить огонь в деревню.

В том числе ранцевыми огнетушителями и любыми подручными средствами проливают очаги тления в лесу. А сегодня в лесу возле деревни работники хозяйства организовали дежурство, чтобы не допустить новых возгораний.

В районе санатория "Леневка" и у деревни Анатольской более 60 сотрудников ЕВРАЗ НТМК вышли на борьбу с пожарами. Также предприятие направило в зону действий пожаров 2 бульдозера и экскаватор.

"Мы окапывали деревья, по кромке пожара тушили очаги водой из ранцев, закидывали пламя землей, и так час за часом. Было две ключевые эмоции, которые я испытал, это удивление тому, как молниеносно, за секунды распространяется в лесу огонь по траве и деревьям, а вторая — гордость и большое уважение к бесстрашным коллегам-металлургам, которые рвались в бой с огнем", — говорит заместитель начальника производственно-распорядительного управления Алексей Благинин.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Активными участниками тушения пожаров стали работники предприятия "Нейва", компании "Сима-Ленд", "Ураласбест", ВСМПО-Ависма, СУМЗ, НМЛК.

Добавим, что предприятия лесного комплекса развивают противопожарную инфраструктуру. Так, компания "Свеза" планирует направить на эти цели в Свердловской области 17 миллионов рублей: в текущем году запланировано реконструировать 45 километров и построить 9 километров лесных дорог, устроить и прочистить 75 километров минерализованных полос и 25 километров квартальных просек для борьбы с низовыми пожарами, организовать 10 подъездов к источникам водоснабжения, установить и разместить 28 аншлагов.

Напомним, на заседании оперштаба губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству и главам муниципалитетов усилить профилактику пожаров и привлечь для тушения огня в регионе дополнительную технику.

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