В Сосьве по поручению Евгения Куйвашева оперативно строятся дома для погорельцев

Рабочие оперативно приступили к возведению домов в Сосьве благодаря реализации поручения Евгения Куйвашева по цифровизации строительной отрасли. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Строители смонтировали первую коробку индивидуального дома. Рабочие подготовили котлован и ведут монтаж сборных фундаментов на стройплощадке трехэтажного дома на 60 квартир. Жилье возводится по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для жителей поселка, потерявших свое имущество при пожаре в Сосьве.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, строители оперативно приступили к работам на пострадавших от огня территориях благодаря реализации поручения губернатора Евгения Куйвашева по цифровизации строительной отрасли. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В Сосьве и Таежном созданы цифровые двойники территорий. Выполнена аэрофотосъемка, создана цифровая модель Сосьвы в виде единой 3D-стереомодели. Это позволило оперативно оценить текущую ситуацию, определить координаты, площадь и высоту объектов местности без выезда на территорию", — рассказал Михаил Волков.

Правительство Свердловской области готовит нормативную базу для оказания помощи погорельцам. Профильные министерства разрабатывают документ, который определит порядок выплат и предоставления жилья пострадавшим от пожара. В нем будут прописаны условия, сроки и набор документов, которые необходимы для получения единовременной денежной выплаты. Ее можно направить на приобретение жилья.

Напомним, Евгений Куйвашев поручил оперативно приступить к строительству многоквартирного дома для погорельцев Сосьвы, а также к возведению индивидуальных жилых домов. Жилье должно быть готово в течение одного строительного сезона. Те же механизмы строительства домов для погорельцев будут применены в Таежном. Всего в Свердловской области из-за пожаров без крыши над головой остались более 500 человек.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее Павел Креков проконтролировал выполнение поручений главы региона по восстановлению Сосьвы и Таежного после пожаров.

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