В Свердловской области до 15 мая продлили запрет на охоту из-за сложной пожарной обстановки

Ограничения действуют на охоту на бурого медведя и пернатую дичь. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале запрет на весеннюю охоту продлили до 15 мая. Мера призвана ограничить нахождение свердловчан в лесах и предотвратить возникновение природных пожаров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На территории региона приостановлена выдача разрешений, любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов и другие виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

С учетом сезона временный запрет касается охоты на бурого медведя и пернатую дичь, сообщали ранее в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. В связи с этим сезон весенней охоты был приостановлен еще 27 апреля согласно указу губернатора. Ранее ограничения на охоту уже продлевали до 10 мая.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф до 60 тысяч рублей для граждан, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по единому номеру экстренных служб на территории Российской Федерации 112.

Информацию о пожаре или фотографию дыма или огня можно передать с помощью мобильного сервиса "Берегите лес". Приложение можно скачать в AppStore и Goоgle Play, а также на сайте ФБУ "Авиалесоохрана".

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