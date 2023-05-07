Главы муниципалитетов благодарны всем волонтерам, активно прибывающим к местам пожаров. Фото: соцсети главы Березовского ГО Евгения Писцова

Волонтерские организации Свердловской области подключились к тушению пожаров и помощи жителям пострадавших территорий региона.

По информации департамента информационной политики региона, пожарным уже помогают более 1,7 тысячи человек из числа добровольцев.

Губернатор Евгений Куйвашев: "На мой призыв помочь в тушении пожаров откликнулись сотни жителей области. В Реже добровольцы приносят воду к потушенным участкам леса, проливают территорию. Местные жители убирают Тропу здоровья, чтобы не загорелся мусор. Жители поселка Буланаш кормят пожарных и волонтеров. К помощи подключились Екатеринбург, Нижний Тагил, Сухой Лог, Тугулым. Еще раз хочу сказать огромное спасибо каждому, кто не остался равнодушным к нашей общей беде. Вы — герои. Сейчас нам очень нужны люди с внедорожниками, багги, машинами повышенной проходимости".

Публикуем актуальные контакты для тех, кто желает присоединиться к волонтерам и оказывать посильную помощь: подвозить воду и питание, обрабатывать кромки леса, тушить ранцевыми огнетушителями.

В Екатеринбурге глава Алексей Орлов объявил сбор волонтеров на базе центра "Мы рядом". Связаться с волонтерами можно с 10:00 до 20:00 по телефону 8 800 101-51-62. Обращения также принимают в мессенджерах и в соцсети "ВКонтакте".

В Березовском сбор был объявлен на ул. Гагарина, 1, ЕДДС. Тем, кто не успел на утренний сбор, необходимо звонить по номеру 112. Специалисты ЕДДС направят на место дислокации и состыкуют с кураторами на местах. Старший на месте: Игорь Русинов, +7 922 214-12-19. Координация в чате ВК "Пожары". В настоящий момент задействовано более 220 человек из числа местных жителей и прибывших волонтеров из соседних населенных пунктов. Возгорания зафиксированы недалеко от поселков Монетный, Ключевск, Островное, Солнечный и Зеленый Дол.

В Ревде сбор на поляне ниже сада "Ромашка" на Козырихе и Динамитке. Координация: +7 922 104-61-50, специалист управления гражданской защиты администрации Ревды Татьяна Шадрина.

В Верхней Пышме уже задействовано 250 волонтеров из числа местных жителей. Обращаться для распределения в Исетскую администрацию (ул. Дружбы, 1а). Телефон для связи: +7 904 164-30-53 Ольга Евгеньевна Ермилова, глава Исетской администрации.

В Реже задействовано 60 волонтеров на пожарах (Озерный, Липовка).

В Дегтярске сбор волонтеров на ул. Чернышевского, 90. Дополнительная информация: +7 (3439) 73-75-50.

В Асбесте нужны люди в район Красноармейского поселка. Точка сбора: ул. Павлова. Сады Черемшанка. База "Бодрость".

В Нижнем Тагиле в числе волонтеров садоводы и студенты медицинского колледжа — 260 человек — задействованы у детского лагеря "Янтарный", район Монзино. Требуются добровольцы в Анатольскую и Леневку. Нужна помощь волонтеров из Нижнего Тагила и соседних населенных пунктов! Телефон координатора на месте: +7 908 634-30-78 (Дмитрий). Дополнительные контакты: +7 922 609-72-54 (Константин), +7 904 386-70-06 (Ольга).

В Тугулымском городском округе на трех пожарах задействованы 100 волонтеров. Они обрабатывают кромки леса, ведут земляные работы, окарауливание, тушение ранцевыми огнетушителями, подвозят воду и питание для специалистов Лесоохраны.

В Сухом Логу работают 30 волонтеров. Это местные жители, они обрабатывают кромки пожаров с использованием ранцев.

Волонтеры должны иметь плотную одежду, головной убор, респиратор, рукавицы, обувь на толстой подошве. Необходимо с собой иметь сотовый телефон. Также можно взять с собой ведра, лопаты, грабли, при наличии — ранцы.

"В пожароопасный период добровольцы-спасатели проходят подготовку по программе "Добровольный пожарный", в рамках данной программы изучают теоретические и практические основы: классификацию верховых и низовых пожаров, работа с противопожарным ранцем, способы патрулирования и поиска очагов возгорания, способы тушения очагов возгорания, горящей кромки. Сейчас наши добровольцы привлечены ГУ МЧС России по Свердловской области к тушению лесных пожаров", — рассказала волонтер Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Миронович.

Напомним, на борьбу с природными пожарами в Свердловской области направлены силы уже 2,5 тысяч человек.

Редакция "Областной газеты" начинает собирать истории добровольцев, которые участвуют в ликвидации пожаров в Свердловской области. Присылайте в личные сообщения в соцсети "ВКонтакте" информацию о вашей помощи региону, о том, что уже удалось сделать.

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