Почта России учтет опыт первого месяца работы по новым правилам доставки пенсий

Почта России в июне оптимизирует график работы почтальонов. Фото: Борис Ярков

Почта России повысит качество обслуживания свердловчан. В этом поможет опыт первого месяца работы в муниципалитетах, где до 1 мая пенсии и пособия доставлялись в том числе частными курьерскими организациями. Практика адресного подхода к жителям региона будет продолжена.

Почта России в июне оптимизирует график работы почтальонов и будет активно информировать пенсионеров о деятельности в территориях, где в мае стартовала доставка пенсий по новым правилам. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам руководителя направления пенсий и социальных выплат макрорегиона Урал Почты России Ирины Назаровой, опыт работы в мае показал, что часть свердловчан получала пенсии не по утвержденному Социальным фондом графику, а в даты, о которых люди ранее договорились с курьерами альтернативных служб доставки.

"В отдельных случаях расходились графики доставки пенсий и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В июне графики доставки основных выплат будут синхронизированы, жители получат их в одну дату", — рассказала Ирина Назарова.

По данным Почты России, в мае после введения новых правил почтальоны доставили в 2 раза больше пенсионных выплат, чем в апреле. Штат сотрудников был увеличен, появилось 19 новых участков доставки пенсий и пособий, в которых работают почти 400 человек.

Для информирования о нововведениях и получения оперативной информации от пенсионеров начал работу региональный контакт-центр. В первые дни поступало до 120 звонков в час. Сейчас их количество снизилось. Чаще всего люди уточняют, когда к ним придет сотрудник почты, могут ли они скорректировать время доставки.

При вручении пенсий в мае сотрудники Почты России сообщали дату следующей доставки. Пенсионеры также могли выбрать удобный способ: получать деньги дома, в почтовом отделении или на карту.

"Мы просим пенсионеров в день доставки находиться дома, чтобы встретить почтальона. Жителям, получающим пенсию на дому, нет необходимости обращаться в кассу. Если вы получаете пенсию в участке, лучше запланировать его посещение на середину дня. В мае больше всего получателей приходило утром — к открытию участка, поэтому образовывалась очередь", — рассказала Ирина Назарова.

Если сотрудник Почты России в установленное графиком доставки время не застал дома получателя пенсии, он оставляет контакты почтового отделения. Так пенсионер может согласовать новое время доставки.

В июне пенсии и пособия в Свердловской области будут доставлены с 3 по 24 число.

Задать вопросы о доставке пенсии, узнать адреса и режим работы почтовых отделений можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру +7 (343) 227-04-39. В другое время звонок переводится на специалиста федерального контактного центра.

Ранее "Областная газета" писала, что Почта России увеличила время работы контакт-центра в Свердловской области.

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