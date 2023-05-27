Требования пожарной безопасности усилены в Екатеринбурге

Дополнительные меры пожарной безопасности вводятся на территории Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Гражданам запрещены посещение лесов и въезд на транспортных средствах в леса и торфяные массивы. Ограничения не затрагивают тех, чья работа связана с пребыванием в лесах, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Кроме этого, использование открытого огня, сжигание мусора, сухостоя запрещено:
- на землях общего пользования,
- на землях сельскохозяйственного назначения,
- в лесах,
- в лесопарковых зонах,
- на территориях частных домовладений,
- на территориях садоводства или огородничества в границах муниципалитета.
Под запретом пожароопасные работы: огневые, электросварочные, газосварочные или газорезательные с карбидом кальция. Не допускается проведение работ с использованием паяльных ламп, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, за исключением аварийно-спасательных или аварийно-восстановительных работ.
Также запрещено применять пиротехническую продукцию, использовать мангалы для приготовления пищи. Нельзя эксплуатировать печи, работающие на твердом топливе, в случае поступления штормового предупреждения от ГУ МЧС России по Свердловской области.
Собственникам частных домовладений, садоводам-огородникам и владельцам земельных участков рекомендовано иметь бочку с водой объемом не менее 0,2 кубического метра, 10-литровые ведра, огнетушитель не менее 5 литров возле каждого жилого строения.
Горожан призывают соблюдать требования особого противопожарного режима, чтобы не допустить новых возгораний и распространения пожаров.
Напомним, за сутки в Свердловской области ликвидировали пожары на площади в 5 тысяч гектаров.
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