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27 мая 2023, 17:01

Требования пожарной безопасности усилены в Екатеринбурге

Город и лес

В Екатеринбурге запрещено использование открытого огня. Фото: Полина Зиновьева

Дополнительные меры пожарной безопасности вводятся на территории Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Гражданам запрещены посещение лесов и въезд на транспортных средствах в леса и торфяные массивы. Ограничения не затрагивают тех, чья работа связана с пребыванием в лесах, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. 

Кроме этого, использование открытого огня, сжигание мусора, сухостоя запрещено:

  • на землях общего пользования,
  • на землях сельскохозяйственного назначения,
  • в лесах,
  • в лесопарковых зонах,
  • на территориях частных домовладений,
  • на территориях садоводства или огородничества в границах муниципалитета.

Под запретом пожароопасные работы: огневые, электросварочные, газосварочные или газорезательные с карбидом кальция. Не допускается проведение работ с использованием паяльных ламп, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, за исключением аварийно-спасательных или аварийно-восстановительных работ.

Также запрещено применять пиротехническую продукцию, использовать мангалы для приготовления пищи. Нельзя эксплуатировать печи, работающие на твердом топливе, в случае поступления штормового предупреждения от ГУ МЧС России по Свердловской области.

Собственникам частных домовладений, садоводам-огородникам и владельцам земельных участков рекомендовано иметь бочку с водой объемом не менее 0,2 кубического метра, 10-литровые ведра, огнетушитель не менее 5 литров возле каждого жилого строения.

Горожан призывают соблюдать требования особого противопожарного режима, чтобы не допустить новых возгораний и распространения пожаров.

Напомним, за сутки в Свердловской области ликвидировали пожары на площади в 5 тысяч гектаров. 

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Областная газета Свердловской области

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