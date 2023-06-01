В День защиты детей Евгений Куйвашев поручил уделить повышенное внимание благополучию и защите юных свердловчан

Важно обеспечить детям безопасное лето. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства поручил уделить пристальное внимание безопасности детей во время каникул. В День защиты детей для юных уральцев стартовала летняя оздоровительная кампания: спасатели и госавтоинспекторы проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение детской безопасности, молодежные организации и детские центры запустили юношеские проекты.

"Сегодня, в День защиты детей, считаю необходимым напомнить, что у школьников начались каникулы. Где бы дети ни проводили каникулы — в загородных либо дневных лагерях, санаториях или дома — мы должны обеспечить им безопасное лето", — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

По словам губернатора, в зоне особого внимания — безопасность на воде, организованные перевозки детей, качество питания в местах отдыха и так далее. Для профильных министерств вопросы безопасности детей в летние каникулы должны стать задачей номер один.

В городских и загородных лагерях, а также в санаториях развернуты мобильные комплексы "Лаборатории безопасности". Педагоги и инспекторы учат детей правильно ориентироваться в дорожных ситуациях. Занятия с юными гостями также проводят сотрудники госпожнадзора и спасатели. В игровой форме они напоминают о правилах обращения с огнем, о необходимости быть осторожными вблизи водоемов, дают рекомендации, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.

Медики призывают родителей пристально следить за маленькими детьми, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Летом особую бдительность надо проявлять в вопросе профилактики падения детей из окон.

Во время летних каникул всеми видами организованного отдыха будут охвачены более 450 тысяч детей. 1 июня открылись 1 297 лагерей. Из областного бюджета на эти цели направлено 2,7 миллиарда рублей. С этого года во всех свердловских детских лагерях в партнерстве с Российским движением детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" запускается проект по проведению тематических смен.

В Ирбите, Каменске-Уральском и Полевском в День защиты детей проходит единый фестиваль "Движения первых". На нем презентуют онлайн-платформу РДДМ "10 тысяч идей на лето", где можно скачать составленный нейросетью список увлекательных летних занятий или с помощью искусственного интеллекта самому сгенерировать себе дело в зависимости от интересов.

Еще одним приоритетом в системе образования, завяленным Евгением Куйвашевым, является постоянное увеличение мест для школьников. Для этого строят новые школы и модернизируют существующие. Так, в рамках национального проекта "Образование" в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 7 новых общеобразовательных организаций и проведение капитального ремонта в 23 школах области.

В более чем 300 школах в отдаленных территориях региона действуют образовательные пространства "Точки роста", где ребята изучают естественно-научные предметы на высокотехнологичном оборудовании. В этом году планируется открыть еще 52 таких образовательных пространства.

По инициативе главы региона большое внимание власти уделяют развитию и поддержке одаренных детей. На базе созданного по решению Евгений Куйвашева Фонда "Золотое сечение" дети готовятся к олимпиадам под руководством сильнейших преподавателей вузов. В этом году 43 учащихся из Свердловской области стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.

С 2019 года в регионе формируется сеть центров цифрового образования детей "IT-куб". Это инновационные образовательные площадки, которые помогают школьникам быстрее осваивать навыки и компетенции в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. До 2024 года планируется создание шести новых центров.

Меры поддержки и защиты интересов детей в Свердловской области являются приоритетными для региональных властей. В 2023 году на поддержку семей с детьми направят 51 миллиард рублей. По поручению президента России Владимира Путина с 1 января выплачивается единое пособие. В регионе создана "бесшовная" система поддержки нуждающихся семей через Социальный фонд России. Новые пособия назначаются семьям, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. Около 170 тысяч юных уральцев с начала года получили данные выплаты. С 2020 года каждая семья, в которой родился ребенок, имеет право на получение сертификата на материнский капитал. На Среднем Урале выплаты получили уже 411 тысяч семей.

Ранее Евгений Куйвашев на страницах "Областной газеты" поздравил свердловчан с Днем защиты детей.

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