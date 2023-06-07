В Алапаевске прошел рейд по местам отдыха горожан

Спасатели напомнили отдыхающим, что на берегу реки Нейвы нет оборудованных и безопасных мест отдыха. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В совместном рейде по берегу реки Нейвы приняли участие сотрудники полиции, представители государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области и отдела общественной безопасности и мобилизационной подготовки Алапаевска. Мероприятие прошло в рамках оперативно-профилактической акции "Защита".

Цель рейда — обеспечить безопасность граждан в пожароопасный период и не допустить чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области.

Спасатели напомнили отдыхающим у реки Нейвы и в городском парке, что на сегодня оборудованных и безопасных мест отдыха на ее берегах нет. Они также призвали горожан особое внимание уделять детям, которые не способны в полной мере оценить опасность воды, и напомнили, что купание детей в водоемах без сопровождения родителей запрещено, а за несоблюдение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Еще одной темой профилактических бесед стала необходимость соблюдения правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима. Отдыхающие получили памятки с правилами поведения на воде, правилами пожарной безопасности и с номерами телефонов экстренных служб.

Ранее власти Свердловской области призвали уральцев быть бдительными во время отдыха у воды.

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