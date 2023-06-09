Евгений Куйвашев представил главе Минобрнауки Валерию Фалькову будущий кампус мирового уровня в Екатеринбурге

Глава Минобрнауки РФ отметил, что условия, создаваемые для студентов на Урале, самого высокого уровня. Фото: скриншот видео департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетили кампус мирового уровня, который создается в Екатеринбурге. Глава Минобрнауки РФ отметил, что условия для студентов на Урале самого высокого уровня.

Как сообщает департамент информационной политики региона, сперва делегация посетила первую очередь масштабного проекта, которая включает в себя объекты, возводимые для Международного фестиваля университетского спорта. Он пройдет в Екатеринбурге уже в августе этого года. Для фестиваля здесь построили комплекс общежитий на 8,5 тысяч мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.

"Темпы строительства выдерживаются в полном объеме. Сложно было поверить, что за столь короткий срок мы сможем это сделать. Но у нас хорошая команда — команда строителей, проектировщиков. "Синара-Девелопмент", городские власти, областные власти, университет. Мы все вместе успели сдать все вовремя", — отметил на встрече губернатор Евгений Куйвашев.

Валерий Фальков и Евгений Куйвашев осмотрели медицинский центр с оборудованными лабораториями и кабинетами, общежитие № 1 с комфортабельными жилыми комнатами, а также оценили возможности общественного центра с аудиториями, конференц-залами, манежем и блоком питания на 600 мест.

Вторая очередь кампуса предполагает строительство учебных корпусов УрФУ общей площадью более 100 тыс. квадратных метров. Их планируется построить до конца 2025 года. Общая площадь всех объектов превысит 400 тыс. квадратных метров.

"Город растет, увеличивается количество студентов. Флагманом, безусловно, является Уральский федеральный университет. Мне кажется, появление такого кампуса — это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования и науки, совершенно другой привлекательный университет и город", — сказал Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки РФ отметил, что недавно был с рабочим визитом в МГТУ им. Баумана — условия, создаваемые для студентов на Урале, лучше.

Добавим, что проект создания кампусов мирового уровня отвечает целям и задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ с 2022 по 2031 годы и реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", предполагает формирование мощного научно-образовательного кластера. В Екатеринбурге будет сформирован мощный научно-образовательный кластер, в котором лицеисты СУНЦа, студенты, магистранты, аспиранты и партнеры Уральского федерального университета смогут находиться в единой среде, формирующей студенческое сообщество будущего.

Параллельно масштабному строительству в Свердловской области идет подготовка к запуску большого проекта по поддержке студентов, который получил название "Кампус". Программа, инициированная лично губернатором Евгением Куйвашевым, стартует уже в сентябре. Студенты получат ряд преференций: льготные кредиты на образование, комфортное современное жилье по выгодным для студентов ценам, бонусную программу, обеспечивающую скидки в магазинах, кафе, фитнес-клубах, а отличники приоритетных для региона специальностей смогут рассчитывать на повышенную стипендию.

"Уверен, что через пару-тройку лет мы всех студентов из Москвы к нам перетащим", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Ранее Валерий Фальков назвал создание кампуса мирового уровня в Екатеринбурге новым конкурентным преимуществом Свердловской области.

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