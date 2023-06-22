В Невьянске после реставрации открыли мемориал памяти трудармейцев из Средней Азии

Реконструкция мемориала началась в 2022 году. Фото: редакция газеты "Звезда", г. Невьянск

В День памяти и скорби в Невьянске после реставрации открылся мемориал, посвященный памяти уроженцев Казахской, Киргизской, Таджикской, Узбекской ССР, которые работали на предприятиях Невьянского городского округа в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает департамент информационной политики региона, венки и цветы к памятнику возложили заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин и представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Обновленный монумент, который мы открываем сегодня, — это единственный на Урале памятник подвигу трудармейцев из Центральной Азии и одно из немногих подобных сооружений на территории России", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

В мероприятии также приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти Свердловской области и администрации Невьянского городского округа, генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Зафар Сайидзода, первый секретарь генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге Самандар Юлдашев, вице-консул генерального консульства Киргизской Республики в Екатеринбурге Алмазбек Байбосов, генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков.

Вячеслав Ярин поблагодарил все причастных к реставрации памятника и тех, кто почтил память погибших в годы войны.

"Я высоко ценю ваш вклад в сохранение истории. Победа в Великой Отечественной войне — это общая Победа братских народов СССР. И наш святой долг хранить память о них", — подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин.

По данным историков, в годы Великой Отечественной войны тысячи трудармейцев из Средней Азии — военнообязанные старших возрастов или негодные к строевой службе — трудились на Уралмаше, заводах Нижнего Тагила, Нижней Салды. На Невьянском механическом заводе № 68 производилась широкая номенклатура боеприпасов.

"Я уверен, нельзя ограничивать географию нашей работы по реконструкции и воздвижению памятников. Мы продолжим укреплять и увековечивать память о подвигах наших соотечественников на территории Свердловской области", — подчеркнул генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Зафар Сайидзода.

Отметим, что реконструкция мемориала началась в 2022 году. Полная реставрация памятника и благоустройство окружающей его территории произведена благодаря неравнодушию и инициативе жителей области, поддержке органов власти и помощи предпринимателей, представителей организаций-благотворителей, регионального Союза стройиндустрии, министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и регионального министерства строительства и развития инфраструктуры. Участие в финансировании и проведении работ приняли организации из Екатеринбурга, Невьянска, Полевского, Каменска-Уральского и Оренбурга.

Обелиск, увековечивающий память трудармейцев, был открыт 21 июня 1990 года Невьянске по инициативе краеведа Василия Замоткина.

Ранее "Областная газета" писала, что темой пленарного заседания Форума городов трудовой доблести стала промышленная мобилизация как фактор Победы.

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