Владимир Путин пригласил сборные команды из стран ШОС на фестиваль университетского спорта в Екатеринбург

Владимир Путин отметил заинтересованную реакцию на выдвинутые Россией год назад идеи о развитии спортивного сотрудничества в рамках ШОС. Фото: пресс-служба Кремля

Выступая на онлайн-саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Президент России Владимир Путин пригласил сборные команды из этих государств принять участие в Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге.

"Хотел бы отметить заинтересованную реакцию на выдвинутые Россией год назад идеи о развитии спортивного сотрудничества в рамках ШОС, проведении в наших государствах крупных спортивных мероприятий под эгидой организации. Пользуясь случаем, приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город — Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ", — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Как отмечает департамент информационной политики Свердловской области, Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годы. Распоряжение об их проведении подписал Президент России Владимир Путин 17 октября 2022 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в установленные сроки завершить все подготовительные мероприятия для проведения фестиваля, в том числе призванные обеспечить безопасность его участников и гостей. Глава региона дал старт работе крупнейшего в России Дворца водных видов спорта, Дворца дзюдо и Центра художественной и эстетической гимнастики, специально построенных для соревнований. Игры пройдут на 12 спортивных площадках. Кроме того, в Екатеринбурге готовы и введены в эксплуатацию общежития, рассчитанные на 8 тысяч человек, медицинский и общественный центры деревни фестиваля.

Правительство Свердловской области совместно с Министерством науки и высшего образования России разработали "дорожные карты" передачи объектов спортивной деревни в собственность Российской Федерации. Они станут основой кампуса УрФУ, создаваемого по нацпроекту "Наука и университеты". Уникальная инфраструктура кампуса мирового уровня станет еще одним шагом на пути к преобразованию Екатеринбурга в студенческую столицу.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В нем примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ — всего около 4 тысяч человек. Подтверждение участия уже получено от представителей 39 стран и 57 регионов России. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области стартовала продажа билетов на фестиваль университетского спорта.

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