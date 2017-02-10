Хозяйка тайги бережёт «Денежкин Камень»

Анна Квашнина: «Мы прилагаем усилия к тому, чтобы люди посещали незаповедные леса». Фото: akvaanna.livejournal.com

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

«ОГ» продолжает рассказывать об особо охраняемых территориях Свердловской области. Сегодня гость редакции – директор государственного природного заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.

— Анна Евгеньевна, в детстве вы думали о том, что будете работать в заповеднике?

— У меня не было метаний, всегда хотела быть биологом и работать в заповеднике. К столетию заповедной системы в России мы с супругом прикинули и поняли: вдвоём отдали заповедникам полсотни лет. Он — научный сотрудник в «Денежкином Камне».

По преданиям манси, под страхом смерти никто не должен входить на вершины, которые охраняет хозяин гор Нёр-Ойка. Фото: akvaanna.livejournal.com

— Откуда название «Денежкин Камень»?

— Это русское название горы, высота которой почти 1,5 тысячи метров. На языке манси, коренных жителей территории, она называется Ось-Тагт-Талях-Нёр-Ойка — Хозяин гор верховья Южной Сосьвы. По одной из легенд, жил в тех местах богатырь, и был у него стакан из топаза, а в нём — денежки из руды и камней, которые показывали, где в земле искать руду и самоцветы. Богатырь следил, чтобы люди разумно пользовались богатствами природы, а когда состарился, передал свои наставления людям и окаменел. По другой версии, гора получила название от имени жившего в этих краях манси. В переписной книге Верхотурского уезда XVII века упоминается некий Денга Ондрюшин.

Самая высокая гора в заповеднике – Денежкин камень. Фото: akvaanna.livejournal.com

— Что вы считаете самым ценным в заповеднике?

— То, что меньше всего может понравиться обычному человеку, — непроходимую тайгу. У экологов есть понятие «малонарушенные лесные территории». Это леса, где никогда не велись промышленные рубки, нет дорог, линий электропередачи, трубопроводов и прочих признаков человеческой деятельности. Они играют огромную роль в сохранении биологического разнообразия, регулируют климат, очищают воздух, уменьшают концентрацию парниковых газов в атмосфере, защищают от наводнений и разрушения почвы, оберегают истоки рек и озёр. В Свердловской области такие леса занимают четыре процента территории, они расположены на северо-западной и северо-восточной границах области. В «Денежкином Камне» они занимают 71 процент территории.

На значительной части территории заповедника нет никаких признаков человеческой деятельности. Фото: akvaanna.livejournal.com

— Много ли в заповеднике краснокнижных растений и животных?

— Если говорить о флоре, у нас 38 видов, которые внесены в Красную книгу Свердловской области, пять — в российскую и 157 - в Красную книгу Международного союза охраны природы. Из наши позвоночных животных 15 видов в областной Красной книге, восемь — в российской и 203 - в международной. Сразу в три списка попал один из самых редких куликов — большой кроншнеп. Это крупная серо-бурая птица семейства бекасовых с длинными лапами и очень длинным клювом. В Красных книгах она оказалась из-за разрушающихся мест обитания и внимания со стороны охотников.

Животные здесь проходят чаще, чем люди. Фото: akvaanna.livejournal.com

Досье «ОГ» Анна Евгеньевна Квашнина — биолог, зоолог, специалист в области геоинформационных систем. Окончила Саратовский государственный университет. С 1996 по 1998 год обучалась в аспирантуре факультета лесоведения и природных ресурсов университета Пурду (США). В 2003 году прошла стажировку по геоинформационному анализу в Лаборатории Ландшафтной экологии Университета Толедо (США). С 1988 по 1992 год работала в Башкирском государственном заповеднике. С 1992 года -в заповеднике «Денежкин Камень». С 2003 года директор заповедника. Билингв, второй язык английский.

Летом в заповеднике работают полевые экспедиции. Фото: akvaanna.livejournal.com

— Какие научные исследования ведутся в «Денежкином Камне»?

— Исследования направлены на изучение естественных процессов: как живёт природа без человека. Они круглогодичны и подчинены календарю. Зимой мы проводим маршрутные учёты, летом считаем птиц, мышевидных, насекомых, ведём наблюдения на фенологическом маршруте, измеряем и описываем редкие виды растений.

С помощью такого прибора учёные измеряют уровень осадков. Фото: akvaanna.livejournal.com

— Как охраняется территория? Были ли случаи, когда в заповедник проникали браконьеры, другие ЧП?

— У нас в штате есть государственные инспектора, которые охраняют заповедник. Чтобы обнаружить инцидент, нужно быть следопытом, суметь увидеть следы нарушителя в лесу, а для этого — понимать, что и где может быть нужно человеку. В нашей команде есть специалист, который умеет выискивать незаконных природопользователей через Интернет, поскольку они — любители рассказать о своих «подвигах» и прихвастнуть. Но зачастую сложно установить личность нарушителя, и, к сожалению, правоохранительные органы не оказывают нам должного содействия. Это больной для меня вопрос, потому что без разрешения люди проникали в заповедник не раз. Самые крупные инциденты за последнее время — рыбная ловля, проезд по территории шести квадроциклов, а также автомобиля «Урал», искорёжившего девять километров почвы. Все эти дела имеют признаки уголовного преступления, в других регионах подобные истории завершаются наказанием виновных, у нас, к сожалению, — не всегда. Что касается ЧП, в нашей работе трудно их избежать. Однажды у нас потерялись две Маши, участницы полевой экспедиции Московского зоопарка. Девочек искали целую неделю, к счастью, всё обошлось, их нашли целыми и невредимыми. Был пожар 2010 года, страшный по количеству вранья и кривотолков. Были сожжённые браконьерами зимовья.

Малонарушенные лесные территории на Среднем Урале находятся на севере области. Фото: akvaanna.livejournal.com

— Можно ли посетить заповедник?

— Да, по южной границе — на Главный Уральский хребет и по реке Сосьва — это разрешено положением о заповеднике. Знаю, что многие мечтают подняться на Денежкин Камень, но с 1991 года это стало невозможно. Нельзя допускать туристов в центр заповедника, это нарушит существующее экологическое равновесие. И, кстати, по преданиям манси, под страхом смерти никто не должен всходить на вершины, которые охраняет хозяин гор Нёр-Ойка. Интересных гор и лесов в окрестностях Североуральска много, и мы прилагаем усилия к тому, чтобы люди посещали незаповедные леса. Мы проводим экологические школы для детей и взрослых, в том числе для журналистов, участвуем во многих городских событиях. Одним словом, мы открыты для людей.

Справка "ОГ" Заповедник федерального значения «Денежкин Камень», расположенный на севере Свердловской области, занимает площадь более 780 квадратных километров. Включает в себя массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва. Эта территория имела статус заповедника в период с 1946-го по 1961 год, вновь заповедник был учреждён в 1991 году.