Реликты под охраной

Венерин башмачок во всей красе. Фото: DesktopWallpapers

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

«Областная газета» уже рассказала читателям о заповедниках, расположенных на территории Среднего Урала. Сегодня мы беседуем об особенностях национального парка «Припышминские боры» с его директором Сергеем Виноградовым.

— В чём отличие национального парка от заповедника?

— Заповедники создаются для сохранения и изучения природных комплексов, доступ туда строго ограничен. Национальные парки, напротив, открыты для посетителей. Если заповедной системе России уже сто лет, то система национальных парков сравнительно молодая, в нашей стране она существует с 1983 года. Парк «Припышминские боры» был создан в 1993 году.

— Чем он может удивить жителей области?

— На его территории находится один из самых крупных генетических резерватов сосны обыкновенной, и мы по праву гордимся нашими сосновыми лесами. Есть участки лиственницы сибирской, посаженной в 1903 году студентами Талицкой лесной школы (сегодня это Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова), и ели обыкновенной, посаженной студентами в 1913 году. Крупнейший водоём «Припышминских боров» озеро Гурино является гидрологическим памятником природы областного значения. Авраамиев остров — место паломничества старообрядцев. Ещё в 1687 году здесь, на Бахметском болоте, был основан их первый скит. Остатки старинных скитов, старообрядческое кладбище, дорога-стлань через болото сохранились по сей день. На территории национального парка две экологические тропы — «В гостях у леса» и «Чистый бор». Первая проходит по так называемой Австрийской канаве, выкопанной австрийскими и немецкими военнопленными во время Первой мировой войны, вторая — вдоль берега озера Гурино.

— Чем интересны растительность и обитатели национального парка?

— Флора представлена 620 видами растений, 181 видом лишайников, 56 видами мхов. На территории Тугулымской дачи произрастает реликт, сохранившийся с постледниковых времён, — вереск обыкновенный, это окутанное легендами растение внесено в Красную книгу Среднего Урала. Под пологом сосняков встречается уникальный вид гвоздичных — гвоздика песчаная. У нас растут причудливые уральские орхидеи — венерины башмачки и редкие целебные грибы под названием саркасома шаровидная. Богата и фауна: 47 видов млекопитающих, 170 видов птиц, 17 видов рыб, по пять видов амфибий и рептилий. Из краснокнижных животных можно назвать ежа обыкновенного, болотного луня, лебедя-кликуна, медянку. У нас живёт одно из немногих ядовитых млекопитающих — обыкновенная кутора, или водяная землеройка, а также сибирский углозуб — самая северная саламандра (хвостатая амфибия). Этот четырёхпалый тритон единственный из земноводных способен жить в условиях вечной мерзлоты. К зиме в его организме накапливаются глицериноподобные вещества, благодаря которым он может полностью промерзать и долго пребывать в заледеневшем состоянии. Весной, оттаяв, он возвращается к активной жизни. А ещё у нас встречаются более 7000 видов насекомых.

Саламандра сибирская — древнейшее земноводное. Фото: Энимэл ридер

— Какие научные исследования ведутся в «Припышминских борах»?

— Здесь расположен метеопост, данные с него передаём в Екатеринбург, в Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Есть фенологическая тропа, где учёные наблюдают за сезонными изменениями в природе. Данные заносятся в Летопись природы, которая ведётся в парке с 1995 года.

— Какие запреты существуют на территории национального парка?

— У нас выделены четыре зоны: заповедная, особоохраняемая, рекреационная и хозяйственная. В первых двух запрещена любая деятельность, кроме научно-исследовательской. В рекреационной и хозяйственной зонах допускается любительское и спортивное рыболовство на удочку, заготовка ягод и грибов для собственных нужд. Везде запрещены охота и промысловое рыболовство, передвижение на механизированных транспортных средствах вне дорог общего пользования и любая деятельность, способная нанести ущерб природе. За порядком следят государственные инспектора. Они проводят и биотехнические мероприятия: устраивают порхалища для боровой птицы, кормушки и солончаки для косуль и лосей, завозят на подкормочные площадки зерносмеси для кабанов. У нас есть и фотоловушки, благодаря которым ведётся наблюдение за животными и отслеживаются нарушители.

— Можно ли назвать «Припышминские боры» экологически чистой территорией?

— Предприятий с вредными выбросами вокруг парка нет. Исследования на предмет загрязнений, связанных с радиоактивным следом от «Маяка», пока не проводились.

Справка "ОГ" Национальный парк федерального значения «Припышминские боры» расположен на территории Талицкого и Тугулымского городских округов и занимает площадь более 49 тысяч гектаров. Досье "ОГ" Сергей Серафимович Виноградов окончил Уральский государственный лесотехнический институт. Работал главным лесничим национального парка «Припышминские боры». С 2008 года — директор национального парка. Награждён знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР» и медалью «Отличник Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами».