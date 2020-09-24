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24 сентября 2020, 14:38

Житель Верхней Пышмы заплатил долги, чтобы не лишиться Lexus RX

автомобиль

Житель Верхней Пышмы заплатил долги, чтобы не лишиться Lexus RX. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

За предпринимателем из Верхней Пышмы значилась задолженность по налогам в размере 217 тысяч рублей. Чтобы не лишиться автомобиля, ему пришлось выплатить долг.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, должник не приступил к погашению задолженности в определённый срок. В связи с этим, судебные приставы запросили информацию о наличии у свердловчанина машина в собственности. Из ответов регистрирующих органов стало известно, что имеется Lexus RX 300. Данный автомобиль и был арестовано.

В день ареста транспортного средства должник погасил задолженность в полном объёме. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением. Арест с автомобиля снят.

Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", в Верхней Салде автошкола лишилась пяти машин из-за долгов. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профобразования задолжало по налогам более 800 тысяч рублей. 

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Областная газета Свердловской области

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