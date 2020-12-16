В мэрии Екатеринбурга рассказали, на какие маршруты выйдут новые автобусы в 2021 году

В сентябре 2021 года в Екатеринбурге появится 58 новых автобусов. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, на какие маршруты в первую очередь будут направлены новые автобусы. В следующем году ожидается поставка ещё 58 машин.

Две из них будут обслуживать маршрут №19. Также новый транспорт могут вывести на маршрут №57: горожане пожаловались на то, что автобусы, курсирующие сейчас от железнодорожного вокзала до ЦГБ №1, продуваются. Руководству ЕМУП «Гортранс» поручено следить за соблюдением теплового режима в салонах, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в ноябре в столицу Урала прибыли 57 новых низкопольных автобусов. Их решено пустить по маршрутам №21, 25 и 50. В сентябре 2021 года в городе появится ещё 58 новых машин. Ранее сообщалось, что эта техника будет работать на маршрутах №24, 61 и 28.

В следующем году екатеринбуржцев ждут не только поступление новых автобусов, но и существенные изменения в транспортной схеме. Три автобусных и два троллейбусных маршрута будут отменены, ещё часть маршрутов общественного транспорта перенумеруют.