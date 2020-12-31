Стало известно, как будет работать метро Екатеринбурга в новогоднюю ночь. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбургском метрополитене сообщили о графике работы 31 декабря. В этот раз Новый год в подземке встретить не получится.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе городского метрополитена, в новогоднюю ночь подземка будет работать по обычному графику. Успеть на поезд необходимо до 00:00.

Напомним, в прошлый раз метрополитен работал на час дольше, до 01:00 1 января. Подземкой могли воспользоваться горожане, которые встречали Новый год в ледовом городке на площади 1905 года. Оригиналы также моли подгадать так, чтобы символический бой курантов прозвучал для них прямо на движущейся ленте эскалатора или в вагоне метро.

В этот раз никаких праздничных мероприятий на главной городской площади не запланировано в связи с ситуацией с коронавирусом. С графиком работы новогодней площадки можно ознакомиться здесь.

Как ранее сообщала "Облгазета", в новогодние праздники в уральской столице изменится расписание движения автобусов. 31 декабря общественный транспорт будет работать до 23:00.

1 января автобусы выйдут на маршруты с 6:00 и будут работать по расписанию воскресенья. В режиме воскресного дня транспорт будет работать и во все остальные дни каникул - со 2 по 10 января.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле с 1 января изменится график движения трамваев.