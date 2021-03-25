Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге в 2021 году

Ремонт проведут на 45 участках дорог. Фото: Владимир Мартьянов.

Власти Екатеринбурга опубликовали полный перечень городских дорог, которые отремонтируют в 2021 году. На реализацию мероприятий нацпроекта БКАД и дорожную деятельность выделено 1,7 млрд рублей (из федерального, областного и муниципального бюджетов). Это на 200 млн рублей больше, чем в 2020 году.

Известно, что на выделенные деньги предусмотрен ремонт 45 участков автомобильных дорог (ранее сообщалось о 18 участках) площадью 562,5 тыс. квадратных метров и протяжённостью 42,3 километра. Помимо этого, дорожники приведут в порядок тротуары общей площадью 141,9 тыс. "квадратов" и 39 светофоров.

Предполагается, что массовые работы стартуют 1 мая, информирует пресс-служба мэрии. Накануне "Облгазета" подробнее сообщала о ремонтах, запланированных на путепроводах. В частности, в первый майский день полностью закроют путепровод на Блюхера. Ограничения продлятся до 31 августа.

Полный перечень 45 законтрактованных объектов ремонта в 2021 году публикуем ниже:

Фото: сайт мэрии

Добавим, участки дорог стоящие в списке под номерами с 1-го по 18-й, 25-й и 45-й будут отремонтированы в рамках нацпроекта БКАД.

Напомним, ранее был опубликован перечень дорог, которые отремонтируют в 2021 году в Свердловской области.