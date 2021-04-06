В Екатеринбурге автобус № 57а изменит схему движения

Изменения в движении автобуса будут действовать до 25 июня. Фото: Галина Соловьёва.

С 7 апреля в столице Урала автобус №57а изменит схему своего движения. Это связано с перекрытием улицы Окружная (от пер. Гаевского до улицы 2-й Новосибирской).

По данным ЕМУП "Гортранс", маршрут автобуса №57а "ДМБ №9 ‒ 2-я Новосибирская" меняет схему движения до 25 июня. Общественный транспорт будет следовать по улицам: Титова ‒ Ферганская ‒ Патриса Лумумбы ‒ Санаторная ‒ 2-я Новосибирская.

Отмечается, что на указанный период отменяются остановки "Вторчермет", "Поликлиника", "Общежитие". При этом вводятся ‒ "Ферганская" по Ферганской (в оба направления), "Магазин Клён" по Санаторной (в оба направления), "Санаторная" по 2-й Новосибирской (при движении к "2-я Новосибирская") и "Эскадронная" по 2-й Новосибирской (при движении к "ДМБ № 9").

Ранее "Облгзета" писала, что в Екатеринбурге на 3,5 месяца закроют улицу на Вторчермете. Также в этом микрорайоне сегодня прошла первая в 2021 году репетиция парада Победы. Во время прохождения техники, улицы были перекрыты.

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