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Общество / Авто и транспорт
6 апреля 2021, 11:08

В Екатеринбурге проходит первая репетиция парада Победы

репетиция парада победы

Репетиции будут проходить на Вторчермете и в центре города. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на Вторчермете проходит первая репетиция парада Победы в 2021 году. Перекрыто несколько улиц.

Ранее стало известно, что часть улиц перекроют до 9:30, другую - до 13:00. Сейчас водителям приходится объезжать улицы 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная, Эскадронная, Новосибирская, Окружная. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

Генеральная тренировка запланирована на 10:00 7 мая. На неё будут допущены зрители при условии соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности. На площади 1905 года к этому времени будут установлены зрительские ряды, большие экраны и динамики.

Добавим, в 2021 году отмечается 76-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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Областная газета Свердловской области

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