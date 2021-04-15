Свердловский Роспотребнадзор разъяснил правила возврата средств за путёвки в Турцию

Ограничение авиасообщения является достаточным основанием для признания отказа от перелёта вынужденным и возврата всей уплаченной суммы. Фото: Владимир Мартьянов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области дало разъяснения о порядке возврата средств за отменённые путёвки в Турцию и правах туристов. Ограничение авиасообщения является достаточным основанием для признания отказа от перелёта вынужденным и возврата всей уплаченной суммы.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, вынужденным отказом пассажира от перелёта может быть признан отказ в случае задержки или отмены рейса, указанного в билете, изменение маршрута перелёта, а также выполнение рейса не по расписанию. Соответственно, ограничение авиасообщения является достаточной причиной для признания отказа от перелёта вынужденным.

В случае вынужденного отказа от перелёта пассажиру обязаны вернуть всю сумму, уплаченную за перевозку, если перевозка ни на одном участке не была выполнена.

Управление Роспотребнадзора также предоставило ссылки на типовые заявления на расторжение договора в адрес туроператора и в адрес перевозчика.

Также обратиться за помощью и получить ответы на вопросы по поводу ограничения авиасообщения можно по телефону горячей линии Ростуризма: +7 (495) 018-64-11. Звонки принимаются с 9:00 до 21:00.

Напомним, 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения России с Турцией и Танзанией. Ограничение продлится с 15 апреля по 1 июня. Также до 16 апреля в России действует приостановка авиасообщения с Великобританией. Перелёты между двумя странами ограничены уже почти четыре месяца.