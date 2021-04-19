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Общество / Авто и транспорт
19 апреля 2021, 10:39

В Екатеринбурге ремонт дорог приурочили к 60-летию первого полёта человека в космос

улица Гагарина

В Екатеринбурге в нормативное состояние приведут улицу Гагарина. Фото со страницы сообщества "Дороги Свердловской области" ВК.

В 2021 году ремонт дорог в российских городах приурочили к 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Там обновят улицы, названные в честь космонавтов и учёных, внёсших большой вклад в развитие отрасли.

В Екатеринбурге в нормативное состояние приведут улицу Гагарина. Обновления ждёт участок от Малышева до Библиотечной, говорится на странице сообщества "Дороги Свердловской области" ВКонтакте.

Массовые дорожные работы в уральской столице стартуют 1 мая. С полным списком участков, подлежащих ремонту, можно ознакомиться по ссылке.

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Областная газета Свердловской области

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